SBK, Bautista e Ducati brillano nelle prove libere

Questi ultimi hanno stampato il loro crono nella sessione del mattino, mentre nel pomeriggio Michael Ruben Rinaldi ha fatto un passo avanti decisivo per piazzarsi quarto nella combinata . Attenzione al pilota riminese, che ha fame e sembra avere bene in mano la Ducati 2023. Per gli altri grandi protagonisti è stata, invece, una giornata strana, con Jonathan Rea quinto nella generale , ma lento in FP2 dopo aver perso i primi minuti lavorando sull’anteriore della sua Kawasaki. Toprak Razgatlioglu è addirittura decimo .

Fanno la loro comparsa in top-10 Michael Van Der Mark con la nuova BMW M 1000 RR (6°) e Philipp Oettl , addirittura terzo in FP2, ma settimo nel combinato. Seguono Alex Lowes e il debuttante di lusso Danilo Petrucci, che nel pomeriggio ha chiuso col quarto tempo sulla Panigale del Barni Spark Racing Team. Detto di Razgatlioglu, appena fuori dai dieci troviamo Remy Gardner, Garrett Gerloff e Dominique Aegerter , ovvero gli alfieri di Yamaha GRT intervallati dall’ex-pilota di quella moto, passato ora a BMW Bonovo. Quindicesimo Lorenzo Baldassarri, diciassettesimo Axel Bassani .

In Supersport partono fortissimo gli italiani, con Nicolò Bulega dominatore dei test e primo nelle libere in 1’32”852 su Ducati Aruba. Un crono che gli consentirebbe di mettersi dietro le ultime tre Superbike, per la cronaca. Secondo posto per Stefano Manzi sulla Yamaha Ten Kate, staccato di mezzo secondo dal miglior tempo, terzo il campione italiano Supersport Nicholas Spinelli (Yamaha VFT) a un secondo dalla vetta. Quarto Can Oncu davanti a Glenn Van Straalen, poi Federico Caricalsulo al sesto posto precedendo Raffaele De Rosa. Decimo Yari Montella, passato sulla Ducati Barni. Sedicesimo Andrea Mantovani.