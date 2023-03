Siamo in uno studio dove luci e inquadrature suggestive creano un’identità visiva elegante e al tempo stesso aggressiva. È questo il contesto in cui è ambientato il nuovo promo della MotoGP su Sky per il Mondiale 2023, con protagonisti i due piloti del team ufficiale Ducati: il campione del mondo Francesco Bagnaia insieme a Enea Bastianini. Al centro della scena intravediamo gli scarichi della nuova Desmosedici e in lontananza sentiamo il rombo del suo motore. Dalla penombra fanno il loro ingresso Pecco e la "Bestia", che lentamente camminano fino a raggiungere la moto. Più si avvicinano, più il rumore del motore diventa presente. Durante la camminata, grazie a un botta e risposta serrato, sentiamo i pensieri dei due piloti, intervallati dagli estratti delle telecronache di Guido Meda sui momenti clou della loro passata stagione, come se fossero un flashback e parte integrante dei loro pensieri. Appena raggiungono il bolide, tutti i pensieri svaniscono e il rombo della Ducati gli dà la spinta per contendersi il titolo della nuova stagione di MotoGP, da seguire tutta in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208): si parte il 24 marzo con le prove libere del GP Portogallo a Portimao.