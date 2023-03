Caricasulo torna al successo dopo quattro anni, precedendo Manzi e Bulega in un podio tutto italiano. Quarto Oncu, De Rosa e Spinelli in top-10

Tripletta italiana in Gara 2 di Supersport a Mandalika, dove Ducati torna alla vittoria replicando i fasti dell’Australia. Questa volta sono Federico Caricasulo e il team Althea a trionfare, con il pilota di Ravenna che interrompe un digiuno iniziato dopo Portimao 2019. Dopo aver lasciato sfogare Can Oncu, il duo composto da Caricasulo e Stefano Manzi si è imposto nelle prime due posizioni con Manzi davanti.

Nella parte finale di gara il ducatista ha fatto valere la gestione più oculata della gomma, riprendendosi la testa a mezzo giro dal traguardo. Per lui è la settima vittoria in Supersport, mentre Manzi si consola con la conquista del secondo posto in campionato dietro a Nicolò Bulega. Il pilota di Aruba.it Racing ha beffato Oncu per il terzo posto concludendo su una nota alta un weekend non semplice.

Più lontano dal gruppo dei primi, Marcel Schrotter ha terminato quinto staccando Niki Tuuli, con Raffaele De Rosa al settimo posto. Ottavo Jorge Navarro, nono il suo compagno di marca in Yamaha Nicholas Spinelli. Bahattin Sofuoglu completa la top-10, mentre Andrea Mantovani è diciassettesimo. Come per la Superbike, anche per la Supersport si prospetta ora una lunga pausa: si ritorna in pista ad Assen il 21/22/23 aprile.