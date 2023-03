Il pilota abruzzese è tornato in pista sul circuito di Misano alla guida di una Panigale V4 stradale per una serie di giri in compagnia dell’amico Michele Pirro: "Non ha bisogno di sapere come si fa, se lo ricorda benissimo!", ha detto il collaudatore Ducati a Moto.it. Iannone ha così commentato: "Futuro? Vediamo, oggi è solo un giorno di divertimento tra amici". Presente ai box anche la famosa cantante Elodie, fidanzata di Iannone Condividi

Andrea Iannone è tornato in pista per una sessione di allenamento a Misano. Invece dell'Aprilia, moto con cui è solito allenarsi, Iannone ha guidato in sella alla Ducati Panigale V4 stradale, prestatagli dall'amico Michele Pirro. Lo ha fatto a tre settimane di distanza dalla caduta di Vallelunga, quando il pilota di Vasto era finito in ospedale per una forte botta alla spalla sinistra successiva a una caduta. Presente sul circuito intitolato a Marco Simoncelli anche la cantante Elodie, fidanzata di Iannone e tifosa d'eccezione ai box.

Andrea Iannone in pista con Michele Pirro a Misano

Pirro: "Iannone si ricorda benissimo come si fa..." Michele Pirro ha spiegato a Moto.it come sia nata l'idea di invitare Iannone a Misano per fargli provare la Panigale V4. "A Vallelunga aveva girato poco e voleva fare due giri - ha spiegato il collaudatore Ducati -. Gli ho telefonato per dirgli di venire a farci compagnia, visto che avevamo una moto in più...". Poi sulle performance del collega: "Andrea non ha bisogno di sapere come si fa, se lo ricorda benissimo!".

Un'immagine della giornata di allenamento a Misano: nella foto si vede anche Elodie, la fidanzata di Iannone