Aleix Espargaró racconta i momenti difficili passati in pista a Portimao dopo la caduta del fratello Pol nella seconda sessione di libere: "Purtroppo ci siamo abituati, conosco questo sport. Sono stati momenti difficili, gli ultimi minuti non sarei sceso in pista perchè non ero concentrato, pensavo a lui che era stato portato via in elicottero. Ma questa è la nostra vita".

