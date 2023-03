Alex Marquez è stato il più veloce nel warm up del GP del Portogallo. A Portimao il pilota del Team Gresini chiude in 1'38''719 ,precedendo la Yamaha di Quartararo, che si era fermato al primo giro per un problema tecnico. Terzo Marc Marquez, che scatterà dalla pole, settimo Bagnaia con la Ducati. Ecco tutti i tempi. Alle 15 la gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW