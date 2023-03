MotoGp

Marc Marquez non sarà al via dell'Argentina: il pilota spagnolo, nell'incidente al 3° giro del GP Portogallo con Miguel Oliveira, si è procurato una frattura al metacarpo della mano destra e non prenderà parte al prossimo weekend. 'Errore mio, giustamente mi hanno dato 2 long lap penalty per la prossima gara', aveva ammesso il pilota Honda, che sbagliando la frenata aveva travolto il portoghese dell'Aprilia RNF IL VIDEO DELL'INCIDENTE