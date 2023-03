Il campione del mondo della Ducati è arrivato in Argentina per disputare il secondo Gran Premio della stagione. Reduce da un weekend con doppietta (Sprint race e gara), Bagnaia parla del prossimo impegno in Sudamerica: “Dovremo iniziare il nostro lavoro da zero, perciò sarà importante sfruttare bene ogni sessione. In ogni caso sono ottimista” IL GP DI ARGENTINA È SU SKY: LA GUIDA TV Condividi

"Nel GP della scorsa settimana è stato tutto perfetto e spero che anche qui in Argentina accada lo stesso". Queste le prime parole di Francesco “Pecco” Bagnaia al suo arrivo in Argentina dove si disputerà il secondo Gran Premio della stagione in MotoGp. Dopo la doppietta in Portogallo a Portimao, con la vittoria sia della Sprint race sia della gara, Francesco Bagnaia è pronto al secondo weekend della stagione a Termas de Rio Hondo. Il campione del mondo, già primo in classifica piloti, sarà l’unico rappresentante della Ducati ufficiale a gareggiare in Sudamerica per via dell’infortunio occorso ad Enea Bastianini proprio in Portogallo. Ed è lo stesso Bagnaia a parlare del compagno di squadra a pochi giorni dal Gran Premio: "Auguro ad Enea una pronta guarigione e spero che possa tornare in pista con noi ad Austin".

Bagnaia: "Qui si riparte da zero" Sulle differenze tra la preparazione fatta in Portogallo e quella che aspetta la Ducati in Argentina: "Rispetto a Portimao, dove avevamo fatto i test qualche settimana prima della gara, qui dovremo iniziare il nostro lavoro da zero, perciò sarà importante sfruttare bene ogni sessione". Poi aggiunge: "In ogni caso sono ottimista: il mio feeling con la moto al momento è incredibile perciò sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione".

Come sta Enea Bastianini Citato dal compagno di squadra Pecco Bagnaia, Enea Bastianini non potrà gareggiare in Argentina dopo la frattura alla scapola rimediata in un'incidente di gara con Luca Marini. Tuttavia il pilota Ducati non dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico, ma la sua spalla dovrà comunque restare immobilizzata. L'obiettivo è quello di tornare in pista per il Gran Premio delle Americhe, in programma ad Austin dal 14 al 16 aprile.