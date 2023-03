Penalità Marquez, la Honda presenterà appello

Se nell'incidente portoghese Olivera per fortuna se l'è cavata con alcune contusioni, Marquez ha invece rimediato una frattura alla mano destra , cosa che esclude a prescindere la sua presenza in Argentina per il secondo weekend della stagione. E' per questo motivo che la penalità inflitta dalla Fim - " doppio long lap penalty da scontare nella successiva gara a cui parteciperà" - verrà applicata in seguito (superato l'infortunio).

Cosa contesta Honda e perché presenterà ricorso

Nella sua contestazione, Honda fa riferimento al primo dispositivo in cui veniva indicato il GP d'Argentina come tappa nella quale la sanzione si sarebbe estinta. E così che ha deciso di fare appello presso la Federazione per considerare la penalità estinta proprio in Argentina (dove comunque Marquez non ci sarebbe stato per l'infortunio) e non nella prima in cui sarà presente (presumibilmente quella del Texas del 16 aprile).