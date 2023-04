Prima il duello con Alex Marquez per la 2^ posizione, poi la scivolata a 8 giri dal termine: con un Bezzecchi ormai lanciato verso la vittoria, Bagnaia ha visto sfumare in un colpo solo il podio dell'Argentina e anche la leadership del Mondiale, finita proprio nelle mani di Bez. Pecco ha provato a ripartire dal fondo e ha chiuso 16°, fuori dalla zona punti. "Sono arrabbiato con me stesso, ho toccato il gas e mi si è chiusa", ha detto il ducatista dopo essersi dato dei pugni sul casco a fine gara

