MotoGp

Dopo la gara sprint in Argentina, vinta da Binder, restano invariante le prime tre posizioni in testa al Mondiale: al 1° posto c'è ancora Bagnaia a +28 su Vinales (Pecco ha chiuso 6° e ha guadagnato un punto sullo spagnolo). In terza posizione c'è Bezzecchi con un distacco di 25 punti da Bagnaia. Binder sale al 4° posto con 22 punti. Soltanto 8 punti per Quartararo. Domani il Gran Premio a Termas, da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW alle 19