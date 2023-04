di p. beltramo

Marco Bezzecchi centra a Termas de Rio Hondo la prima vittoria in carriera in MotoGP e non può che meritararsi il 10 con lode in pagella. Bene anche Zarco e Alex Marquez, rispettivamente 2° e 3°. Prima insufficienza dell'anno per Pecco Bagnaia, caduto a 8 giri dalla fine mentre era saldamente al secondo posto. Ecco tutti i voti del GP Argentina A cura di Paolo Beltramo