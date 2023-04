Enea Bastianini sta proseguendo il lavoro di fisioterapia dopo la frattura della scapola destra rimediata nella Sprint a Portimao. Il pilota della Ducati effettuerà nei prossimi giorni un test con una derivata di serie per verificare le proprie condizioni in moto, ma la decisione finale in vista di Austin sarà presa solo a ridosso del Gran Premio, in programma domenica 16 aprile su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Enea Bastianini sarà ad Austin? Arrivano aggiornamenti sullo stato di salute del pilota della Ducati, che si era procurato la frattura della scapola destra in una caduta durante la Sprint di Portimao, primo appuntamento del Mondiale. Bastianini sta proseguendo con le sedute di fisioterapia dopo l’infortunio. Questo fine settimana è previsto un test con una moto di serie per verificare la tenuta della spalla, ma la decisione su un eventuale partecipazione al GP in Texas dovrebbe comunque essere presa a ridosso della partenza per Austin, prevista per la settimana prossima. Il GP sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW domenica 16 aprile.