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Moto3, qualifiche GP d'Italia: Almansa in pole al Mugello, indietro Pini e Bertelle

MUGELLO
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Lo spagnolo scatterà davanti a tutti al Mugello. In prima fila anche Danish e Kelso. 15° Quiles, leader del Mondiale. Indietro anche gli italiani: 17° Bertelle, 19° Pini, 25° Carraro. Domenica la gara alle 11 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Quando il lavoro di gruppo non paga. Al Mugello ha fatto la pole uno dei pochissimi piloti che ha girato da solo: David Almansa. Giustamente ripagato dal suo talento anche Kelso, che proprio a giochi finiti è balzato al terzo posto, anche senza scie. Quelli che invece hanno cercato disperatamente di accodarsi, marcandosi a vicenda, hanno finito col perdere il momento buono. 

Pini e Bertelle costretti alla rimonta

A forza di aspettare che qualcuno tirasse il gruppo, in molti, hanno aspettato troppo e hanno infine preso bandiera scacchi, senza possibilità di lanciarsi in ultimo giro alla caccia del tempo. Era già successo in Q1 e a farne le spese è stato Guido Pini che ha perso il quarto posto, ultimo disponibile per passare in Q2, pascolando con altri piloti per la pista, mentre Matteo Bertelle, da solo, tirava allo spasimo per giocarsi l’ultima carta. Con successo. Al box Leopard non l’hanno presa bene e Pini si è dileguato in fretta. 

L'exploit di Danish e Rios

In Q2 allo stesso modo si sono tagliati le gambe Quiles (15°) con comprensibile scorno del suo team manager Martinez visibilmente irritato, Perrone (16°) e Carpe (12°), come altri fregati all’ultimo dalla bandiera a scacchi, dopo aver speso gli ultimi minuti a marcarsi al box, col solo risultato di congelare le posizioni delle prime file, dove, oltre ad Almansa, si sono messi in luce Danish (2°), Kelso, Uriarte (4°) e persino Rios (5°) che fino ad oggi non aveva mai visto la pista del Mugello.

Moto3, la griglia di partenza del GP d'Italia

Moto3, la griglia di partenza del GP d'Italia

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