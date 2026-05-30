Nona pole nella classe media per l'attuale leader del Mondiale che al Mugello ha firmato anche il nuovo record della pista. Qualifiche complicate per gli italiani, tutti obbligati a una corsa da rimonta. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Vietti sciupone, Gonzalez spaziale . Mentre Celestino scivolava all’ultimo, dopo una discreta attesa ai box prima di lanciarsi all’assalto finale, il leader del mondiale ribadiva il suo ruolo, con un super tempo, che gli vale la nona pole position in Moto 2, e il nuovo record della pista .

Celestino può solo prendersela con sé stesso , dopo l’ottimo debutto di venerdì (primo tempo in pre-qualifica), c’erano tutte le condizioni per fare bene anche oggi. Ma dopo aver sprecato la prima gomma buona, forse è partito un po’ sotto pressione con la seconda, finendo per sbagliare: partirà 16°, sperando in una gara di gruppo e che il gioco delle scie lo aiuti a rimontare.

Indietro anche Arbolino e Lunetta

Tony, dopo aver rimediato alla scarsa prequalifica del giorno prima e dopo aver superato la Q1, scatterà dalla dodicesima casella. Mentre Luca Lunetta, rimasto impigliato in Q1, insieme a Baltus, Rueda e Canet, e scatterà dal 20° posto.