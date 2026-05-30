Moto2, qualifiche GP d'Italia: pole di Gonzalez al Mugello, Vietti costretto alla rimontaMOTO2
Nona pole nella classe media per l'attuale leader del Mondiale che al Mugello ha firmato anche il nuovo record della pista. Qualifiche complicate per gli italiani, tutti obbligati a una corsa da rimonta. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Vietti sciupone, Gonzalez spaziale. Mentre Celestino scivolava all’ultimo, dopo una discreta attesa ai box prima di lanciarsi all’assalto finale, il leader del mondiale ribadiva il suo ruolo, con un super tempo, che gli vale la nona pole position in Moto 2, e il nuovo record della pista.
Quanti rimpianti per Vietti
Celestino può solo prendersela con sé stesso, dopo l’ottimo debutto di venerdì (primo tempo in pre-qualifica), c’erano tutte le condizioni per fare bene anche oggi. Ma dopo aver sprecato la prima gomma buona, forse è partito un po’ sotto pressione con la seconda, finendo per sbagliare: partirà 16°, sperando in una gara di gruppo e che il gioco delle scie lo aiuti a rimontare.
Indietro anche Arbolino e Lunetta
Tony, dopo aver rimediato alla scarsa prequalifica del giorno prima e dopo aver superato la Q1, scatterà dalla dodicesima casella. Mentre Luca Lunetta, rimasto impigliato in Q1, insieme a Baltus, Rueda e Canet, e scatterà dal 20° posto.
In prima fila pure Salac ed Escrig
Dietro Gonzalez, un accorto Salac, astuto nel gioco delle scie (ha puntato subito su quella di Gonzalez), quindi Escrig e Holgado, decisamente meglio del suo compagno di squadra, Alonso, rimasto attardato in nona posizione, davanti a Ortolà. Dalla seconda fila partirà Izan Guevara che ha anche il compito di difendere il secondo posto nella classifica di campionato.