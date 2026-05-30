MotoGP, Nicolò Bulega a un passo dal team VR46 per il Mondiale 2027team vr46
Il leader del Mondiale Superbike prepara il ritorno nel paddock della MotoGP
Nicolò Bulega ha convinto tutti, e dopo 20 vittorie consecutive in Superbike è vicino al ritorno nel paddock della MotoGP da pilota a tempo pieno con il team VR46. Bulega non ha mai nascosto il suo sogno di riuscire a correre in MotoGP, e l'anno scorso lo ha parzialmente realizzato con qualche gara da sostituto dell'infortunato Marc Márquez e con un contratto per il 2026 che prevede anche i test di sviluppo del nuovo prototipo 850cc. Ma il vero obiettivo di Bulega era correre da "titolare" in MotoGP. E ora sta per concretizzarsi perché VR46 e Ducati sono convinte di scegliere Bulega per il 2027.
Ora può cominciare una trattativa
Non è ancora tutto fatto, anzi. Ora può cominciare una trattativa, in cui tutte le parti in causa, compresa Aruba che ha rilanciato Bulega dopo i suoi anni difficili in Moto2 e che avrà bisogno di rimpiazzarlo, possano concordare le soluzioni migliori per tutti. Ma a questo punto manca veramente poco, anche se non ci sono firme, contratti e strette di mano, paradossalmente il più è fatto: Nicolò Bulega è a un passo dalla MotoGP.