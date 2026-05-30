MotoGP, Nicolò Bulega a un passo dal team VR46

Nicolò Bulega ha convinto tutti, e dopo 20 vittorie consecutive in Superbike è vicino al ritorno nel paddock della MotoGP da pilota a tempo pieno con il team VR46. Bulega non ha mai nascosto il suo sogno di riuscire a correre in MotoGP, e l'anno scorso lo ha parzialmente realizzato con qualche gara da sostituto dell'infortunato Marc Márquez e con un contratto per il 2026 che prevede anche i test di sviluppo del nuovo prototipo 850cc. Ma il vero obiettivo di Bulega era correre da "titolare" in MotoGP. E ora sta per concretizzarsi perché VR46 e Ducati sono convinte di scegliere Bulega per il 2027.