Valentino Rossi riceverà le chiavi di Tavullia. Ad annunciarlo la sindaca della città marchigiana, Francesca Paolucci. La cerimonia si svolgerà il prossimo 19 maggio, nell'ambito della manifestazione "TavulliaVale". "Grazie Valentino per averci regalato emozioni indescrivibili in oltre 25 anni di carriera - si legge nel post Facebook della prima cittadina -. Per aver avvicinato milioni di persone ad uno sport meraviglioso come il motociclismo, per averci reso ancora più orgogliosi di essere italiani e per aver portato il nome di Tavullia in giro per il mondo. Per questi e tanti altri motivi abbiamo deciso, insieme alla Regione Marche, di ringraziarti con una cerimonia ufficiale che si terrà il 19 maggio nel tuo paese. Insieme a tanti amici, ti consegneremo le chiavi della città. Sarà l'abbraccio virtuale della tua comunità e dei milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo". Dopo la gioia per il primo successo in MotoGP di Bezzecchi e del team Mooney VR46, ecco un altro motivo di orgoglio per il 'Dottore' nella sua Tavullia.