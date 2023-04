È una lucida superiorità quella di Bagnaia, che ha vinto la seconda sprint della stagione in modo cristallino, senza nessun tipo di sbavatura. Avere una Ducati a disposizione ad Austin aiuta e non poco, ma Pecco è implacabile in questo momento e può guardare alla gara della domenica avendo una visione chiara ed energie mentali preservate. Il secondo posto di Rins rappresenta una grande iniezione di fiducia per il pilota spagnolo ex Suzuki ed anche per la Honda che in modo inaspettato si trova protagonista con il team LCR di Lucio Cecchinello, una realtà che merita fiducia e massimo supporto tecnico da parte dei giapponesi per quello che è il suo potenziale.

Martin coraggioso, Quartararo ammirevole

La battaglia per la terza posizione tra Martin ed Espargaró nelle battute conclusive è stata entusiasmante. Jorge influenzato e in apnea ha subito un sorpasso negli ultimi metri, ma ha incrociato la traiettoria e ha tagliato il traguardo davanti ad Aleix, che porta a casa punti inattesi su una pista "problematica" per lui e anche un po' per l'Aprilia. Quinto Brad Binder, che ha fatto una gara costante con la KTM in crescita. Punti importanti nella Sprint per Bezzecchi e Marini, protagonisti di un'ottima rimonta dopo una partenza difficoltosa, soprattutto per Luca che scattava dalla terza casella. Ammirevoli gli sforzi di Fabio Quartararo, che ci mette del suo, soffre e deve guidare sempre al limite; sono queste le ragioni di una caduta evitabile che lo ha relegato nelle retrovie. Peccato per Alex Marquez, caduto a tre quarti di corsa. Il pilota del team Gresini sta andando veloce in tutto il weekend, ma a causa di un forte mal di pancia ha sofferto di nausea e vomito, non è il massimo della vita con il casco in testa a 300 km/h. Quanto la gara lunga potrà essere diversa dalla sprint lo capiremo alle 21 di oggi (il Gran Premio sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Bagnaia potrebbe gestire, ma attenzione a Rins che è in palla e che su una pista dove sa come si vinte ha in testa un'idea meravigliosa. Magari da coprire con un cappello da cowboy e con una stella di latta al petto in pieno stile texano.