In corso la gara della MotoGP ad Austin: Bagnaia cade a 13 giri dalla fine mentre era in testa. Rins nuovo leader su Quartararo e Luca Marini. Out anche Martin, Alex Marquez e Aleix Espargaró e Miller. Il GP delle Americhe è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. In Moto2 vittoria di Acosta dopo uno splendido duello con Arbolino, in Moto3 successo di Ortolà

LA CLASSIFICA PILOTI