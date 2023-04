Dovrebbe essere una somma semplice: 199+1=200, ma per la famiglia, o meglio per i fratelli, Rossi/Marini, non è stato un numero facile da raggiungere. Valentino si fermò a quota 199 nel GP di Jerez del 2020: il 200° podio sembrava una formalità, qualcosa dietro l’angolo, ma non arrivò mai. E fu una vera beffa nel 2021 al Red Bull Ring: nel GP di Stiria annunciò il ritiro dalle competizioni e nel successivo GP d’Austria risalì fino al terzo posto. Sembrava un regalo da favola: il 200° podio subito dopo aver annunciato il ritiro, ma niente, arrivò la pioggia e Vale chiuse 8°, perdendo 5 posizioni negli ultimi due giri. Vale la prese con il suo solito spirito e chiese scherzosamente un regalo alla MotoGP: "Io credo che me lo meriterei un podio o una vittoria, facciamo una petizione che magari me lo regalano… con tutti quelli che ho perso in carriera!" Ebbene, il 200° podio “in famiglia” è arrivato, ma da parte di suo fratello Luca Marini, ad Austin, circuito in cui, contraddizione nella contraddizione, Vale non ha mai vinto nonostante sia stato vincente in 23 tracciati diversi.