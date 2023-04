Un sabato mattina dalle forti emozioni per il pilota Aprilia: nel corso delle Libere 3 ha prima schivato un gatto e poi è caduto con tanto di discussione con i marshall. Espargaró è rientrato ai box in fretta e furia, ha cambiato moto ed è sceso in pista in qualifica più carico che mai, piazzando una super pole in 1:37.216. Ecco la ricostruzione della 'pazza' mattinata di Aleix a Jerez. Alle 15 si torna in pista per la gara sprint

VIDEO: ALEIX SCHIVA IL GATTO - CADUTA - LA POLE