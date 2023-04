Sam Lowes torna alla vittoria, Pedro Acosta raggiunge Tony Arbolino in testa mondiale . Al via aveva illuso, passando tutti all’esterno il pilota milanese. Scattato dalla terza fila, Tony ha fatto un mezzo miracolo, si è piazzato alle spalle di Lopez, partito bene, e per tre giri ha acceso speranze da podio. Prima un bel duello con Lopez (sorpassi e contro sorpassi), ma al terzo giro il sogno è sfumato. Passato da Salac (subito ripassato) e da Ogura il milanese ha visto staccarsi il pilota di Boscoscuro, a sua volta distanziato dalla coppia di testa, Lowes e Acosta. Un altro passo i due al comando, un altro ritmo quello del britannico che al nono giro ha cominciato a mollare lo spagnolo. Apparentemente bloccate le prime tre posizioni, l’unico duello era riservato al quarto posto. Al decimo giro Canet ha passato Arbolino , che non ha mollato la presa. Ripreso lo spagnolo e, infine, anche Ogura , il giapponese ha concesso un po’ di respiro al pilota di Marc VdS scivolando nel tentativo di resistere al suo sorpasso. La gara per le prime posizioni è finita lì. Lowes ha fatto un po’ di elastico con Acosta che cercava di ridurre il distacco (2,8 secondi sul traguardo), proprio come Arbolino ha provato a fare con Lopez.

Caduta per Celestino Vietti

Il resto del gruppo nel frattempo aveva già perso Celestino Vietti, caduto nelle prime fasi della gara. Aldeguer scontava un long lap penalty a tre giri dalla fine, Chantra passava Arenas per il settimo posto, davanti a un Dixon come al solito più efficace in qualifica che in gara. Ultime emozioni nel finale con Canet, che dopo aver ripreso Arbolino ha cercato metterlo nel mirino, ma senza riuscire nell’intento. Con il decimo successo in Moto 2 Lowes è diventato il pilota vincente con la carriera più lunga nella categoria di mezzo. Acosta è salito per l’ottava volta sul podio della stessa classe, mentre Arbolino per la prima volta quest’anno, ha dovuto fermarsi ai piedi dello stesso.