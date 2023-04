Ortolà, tutto suo il finale della Moto3. Con un sorpasso capolavoro il pilota di Angelucci (seconda vittoria di fila) ha tolto l’osso di bocca a un altrettanto arrembante Alonso. Terzo Masia, con rammarico: poteva andargli meglio dopo avere combattuto in testa per tutta la gara, ma nel finale lo spagnolo della Leopard si è ritrovato in compagnia di un gruppo assatanato, con Holgado, Artigas, Sasaki e Rueda. Deniz Oncu, protagonista alla partenza e nei primi giri, scivolato indietro e poi riaffacciatosi davanti, è stato penalizzato di sei secondi per non avere effettuato il long lap rimediato per eccesso di track limit. Il più scontento del gruppo è però il leader del mondiale, Holgado, che ha cercato di staccare tutti dopo la partenza portandosi dietro Ortolà. La coppia spagnola è poi stata raggiunto da Masia, a cui si è aggiunto Yamanaka (fermatosi al settimo passaggio per problemi tecnici), seguito da Artigas, Alonso e Sasaki. Da metà gara la lotta era ristretta a loro, Holgado ha subìto dopo aver tenuto il comando, il sesto posto lo lascia però in testa del campionato, ma con una classifica accorciata, con Diogo Moreira (decimo in gara) salito a 4 punti e Ortolà a 9.