Il francese è stato il più veloce sulla sua Yamaha nel warm up di Jerez con il tempo di 1:37.161 davanti a Binder e Martin, 4° e 5° Bezzecchi e Bagnaia. Alle 15 la gara della top class, con l'Aprilia di Aleix Espargaró in pole position: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW



LA GRIGLIA DI PARTENZA - LA GARA DI MOTO3 LIVE