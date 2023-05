A Barcellona è grande Ducati in Supersport, con Bulega che sale a cinque vittorie difendendosi da Schroetter, con Sofuoglu al primo podio. In Supersport 300 Buis torna a vincere, terzo Gennai

Nicolò Bulega non si ferma più e fa sua anche Gara 1 di Supersport a Barcellona. Un successo, per la verità, meno scontato di quanto avrebbero detto i risultati delle libere e della qualifica, che sembravano presagire un dominio incontrastato. Il pilota di Ducati Aruba ha invece dovuto vedersela con le velocissime MV Agusta di Bahattin Sofuoglu prima e di Marcel Schroetter poi. Dopo aver regolato il turco, Bulega ha resistito al rientro di Schroetter negli ultimi tre giri, conquistando la quinta vittoria stagionale. Alle spalle dei primi due, invece, è andato in scena un ultimo giro da antologia tra Sofuoglu e Stefano Manzi, che se le sono date di santa ragione

dalla prima staccata al traguardo. A spuntarla per soli sei millesimi è stato il turco, al primo podio in Supersport, mentre Manzi è retrocesso di altre due posizioni a causa di una discutibile penalità per taglio di chicane. Il quarto posto lo eredita Glenn Van Straalen che chiude davanti a Federico Caricasulo e, come detto, a Manzi. Jorge Navarro è settimo e precede Valentin Debise, con Nicholas Spinelli nono e Yari Montella undicesimo. In classifica, Bulega sale a cinquantadue punti di vantaggio su Manzi, che a sua volta ne ha uno su Schroetter.