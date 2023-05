Gara 1 di Superbike a Barcellona va in archivio secondo il copione previsto fin dalle prove: un Alvaro Bautista imprendibile batte il record della pista in Superpole e si invola in fuga verso la quarantunesima vittoria in carriera. In una gara interrotta dopo tre giri per l’incidente di Eric Granado e ripartita per i restanti diciassette, il ducatista non ha avuto rivali e negli ultimi giri si è potuto permettere di chiudere il gas.

I tre 'moschettieri' sul podio

Molto più movimentata la corsa alle sue spalle, dove la gestione delle gomme ha obbligato tutti a una condotta intelligente. Toprak Razgatlioglu ha seguito Jonathan Rea come un’ombra fino all’ultimo giro, quando con una poderosa staccata alla prima curva ha preso la seconda posizione e l’ha mantenuta fino al traguardo chiudendo ogni porta possibile. Il podio vede quindi i Tre Moschettieri riuniti, ma c’è rammarico per il ritiro di Michael Ruben Rinaldi.

Che lotta Rinaldi-Bassani

Il riminese di Ducati Aruba ha ingaggiato una lotta furiosa con Axel Bassani per il secondo posto, con tanto di doppio contatto: il primo causato da lui alla curva tre, l’altro da Bassani alla dieci, risultato nella caduta di Michael. Bassani ha scontato un long lap penalty che lo ha allontanato dalla lotta per il podio, chiudendo poi settimo in crisi di gomme. Il quarto posto è andato al “solito” Andrea Locatelli, che negli ultimi giri ha evitato il rientro di Dominique Aegerter. Sesto Iker Lecuona; in top-10 anche Xavi Vierge, Garrett Gerloff e Danilo Petrucci. Caduto Lorenzo Baldassarri, non partito Gabriele Ruiu.