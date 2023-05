Aleix Espargaró chiude al 2° posto il venerdì di Le Mans, ma pone l'accento sul problema delle tante cadute in pista: "Serve almeno una gomma in più per la soft, non solo per andare più forte, ma anche per la nostra sicurezza. Ci sono tante sessioni, è difficile da gestire. Cercheremo di chiedere alla commissione, ma sarà dura cambiare questa regola"

