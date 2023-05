In corso le qualifiche della MotoGP a Le Mans (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Quartararo e Marini sono costretti a iniziare dal Q1 per giocarsi l'accesso al Q2 decisivo per la pole position. Miglior tempo di Vinales nelle Libere 3, davanti a Bagnaia e Miller. Dopo la pioggia della notte, la pista si sta asciugando progressivamente. Nel pomeriggio la gara sprint dalle 15