Fantastica pole position di Pecco Bagnaia a Le Mans: il pilota Ducati partirà in prima fila con Marc Marquez e Luca Marini. Poi Miller, Martin e Vinales. Bezzecchi (7°) scatterà dalla terza fila. Delude Quartararo, costretto a partire dalla 13^ posizione. Ecco la griglia di partenza di Le Mans, valida sia per la Sprint di oggi alle 15 che per il GP di domenica alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

RIVIVI LE QUALIFICHE