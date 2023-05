Qualifica complicata per Aprilia a Le Mans. Prima un problema elettronico per Maverick Vinales, costretto a rientrare ai box e a saltare gli ultimi 5 minuti di Q2 (partirà comunque 6°, dalla seconda fila). Poi la caduta ad alta velocità di Aleix Espargaró in curva 1: il pilota spagnolo ha perso l'anteriore e sarà chiamato a una grande rimonta, dall'11^ casella. Gara Sprint alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

