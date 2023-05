Poco dopo a caduta di Bagnaia e Vinales, anche Alex Marquez e Luca Marini sono stati protagonisti di un contatto. Finiti enrambi a terra, per il pilota italiano del team Mooney VR46 c'è stato un controllo alla mano presso il centro medico e sono escluse fratture. La MotoGP torna nel weekend dell’11 giugno con la gara del Mugello: diretta Sky e streaming su NOW

Primi giri del GP di Francia incandescenti. Al quinto giro, infatti, sono caduti ben quattro piloti: il primo episodio ha coinvolto Pecco Bagnaia e Maverick Viñales, il secondo Luca Marini e Alex Marquez. In entrambi i casi non ci sono state gravi conseguenze. Quanto all'episodio Marini-Marquez, il pilota italiano è stato portato in via precauzionale al centro medico: sono escluse fratture alla mano, ma al rientro in Italia sarà sottoposto a una tac.