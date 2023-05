Caos Bagnaia-Vinales: incidente, litigio e pace

Succede di tutto durante il GP di Francia di MotoGP: a 23 giri dalla fine, Vinales e Bagnaia si toccano in curva e finiscono per terra. I due si rialzano e hanno un duro confronto faccia a faccia, litigano ma poi tornano ai box e si stringono la mano. Pecco, dolorante alla caviglia, va al centro medico: scongiurate fratture. Entrambi i piloti sono stati convocati in direzione gara per dare la propria versione dell'incidente. Ecco la sequenza di quanto accaduto a Le Mans

