Ducati aderisce alla campagna "Un aiuto per l'Emilia-Romagna" e dona 200 mila euro alla Protezione civile della Regione colpita dall'alluvione: "Questa per noi è casa, quello che è successo è stato un colpo al cuore per tutti e abbiamo sentito la necessità di dare il nostro aiuto", le parole del CEO Claudio Domenicali