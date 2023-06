Buon venerdì di libere al Sachsenring per le Ducati di Bagnaia e Bastianini, rispettivamente 4° e 8° in Germania. Pecco: "Soddisfatto per il ritmo, le gomme e il feeling con la moto. Anche oggi il team ha fatto un lavoro incredibile". Enea: "Sono contento della mia giornata, spero non sia troppo caldo nel weekend perché ancora non sono al 100%"

GP GERMANIA: I RISULTATI DELLE LIBERE Condividi

Giornata positiva per la Ducati ufficiale nel venerdì di libere del GP di Germania: Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini si sono assicurati un posto nella decisiva sessione di Q2 di sabato, chiudendo rispettivamente in quarta ed ottava posizione. "Ci siamo focalizzati, come sempre, soprattutto sulla gara cercando di fare più giri possibili con le gomme usate - spiega il campione del mondo in carica - il mio ritmo è buono e sono contento del feeling con la moto. Siamo migliorati in entrambe le sessioni, passo dopo passo, e anche il time attack è andato bene. Sono soddisfatto delle mie sensazioni con le gomme e speriamo che le condizioni siano asciutte sabato mattina".



Bagnaia sull'incidente Zarco-Marquez: "Solo sfortuna"

Prosegue l'analisi di Pecco sulle libere: "Oggi è stato difficile essere costanti - ammette - ma è stato così per tutti. Ero pronto ad affrontare qualsiasi condizione concentrandomi solo sulla distanza gara: non siamo riusciti ad entrare subito nella top ten perché stavamo cercando di adattarci alle condizioni variabili e siamo stati rallentati dalle diverse bandiere gialle, ma il lavoro fatto oggi è stato incredibile. Mi sento di dire che il setup della moto è adatto anche a questo circuito. Il Sachsenring sta diventando un buon tracciato anche per la nostra moto. Poi una battuta sull'incidente Zarco-Marquez: "Credo sia stata soltanto una questione di sfortuna, sono cose che succedono. L'importante che è Johann stia bene".

Bastianini: "Non mi sento ancora al 100 per cento" Il riminese, non ancora al top della condizione fisica dopo il lungo stop per l'infortunio alla spalla ha chiuso le Libere 1 al diciassettesimo posto, ma è poi riuscito a compiere un importante passo avanti nel pomeriggio ottenendo un crono di 1:20.657 al termine del suo time attack. "Pensavo che sarebbe stato più facile su questa pista - le sue parole - perché è fisicamente meno impegnativa. Questa mattina le condizioni erano difficili e ho faticato molto con il posteriore, poi la situazione è migliorata molto. Sono contento della mia giornata e di essere in Q2 e anche il mio ritmo è stato buono nelle Libere 2. Entrare in Q2 oggi era importante perché domani potrebbe piovere. Preferisco l’asciutto, ma spero non sia troppo caldo perché ancora non sono al 100% fisicamente. Penso di poter fare bene nella Sprint e punto ad un buon risultato anche domenica".