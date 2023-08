Jaume Masia strappa il miglior tempo nel venerdì di Silverstone in Moto3 davanti al compagno Suzuki. Quarto crono per Nepa, primo degli italiani. In Top-10 anche Rossi. Delude il leader del Mondiale, Daniel Holgado, solo 14°. Domani le qualifiche in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Torna in pista la Moto 3, con qualche conferme e diverse sorprese. Tra le prime spicca Jaume Masia, secondo in campionato, che ha staccato il miglior tempo di giornata, davanti al compagno di squadra in Leopard Tatsu Suzuki recuperato dalla doppia frattura a mano e piedi che gli è costata la rinuncia degli ultimi due gran premi. Due Honda davanti sono la prima sorpresa, ma forse colpisce di più, in negativo, il quattordicesimo tempo del leader del mondiale Daniel Holgado, partito in sordina. Tra le note positivi risalta anche il quarto crono di Stefano Nepa, primo degli

italiani, seguito a 13 millesimi di distacco da Romano Fenati, in palla fin dal primo turno del mattino.

Ivan Ortola, si conferma tra i più consistenti con il sesto tempo (dopo aver firmato il crono migliore in Fp1). Settimo Oncu, davanti a Rueda e Sasaki, caduto all’inizio del secondo turno. Il giapponese ha perso tempo al box in attesa he gli sistemassero la moto. La nona posizione nella combinata tutto sommato è un buon risultato. Bene anche Riccardo Rossi, decimo; dodicesimo Matteo Bertelle, aiutato nella rincorsa alla top 14 dal compagno di team Fenati che gli ha offerto la sua scia. Rimandato a sabato mattina, per l’accesso alla Q2, Filippo Farioli. Piccolo dato statistico: sette Honda nelle prime quattordici posizioni, confermano per ora l’equilibrio tecnico con le rivali austriache (Ktm, Husqvarna e Gas-Gas) di solito le più veloci in pista. Ma siamo solo al primo giorno di prove.