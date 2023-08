In corso il Gran Premio di Gran Bretagna (LIVE su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e NOW). Bagnaia si prende la testa della corsa al secondo giro, caduta per Bezzecchi a 14 giri dalla fine mentre era secondo: Bez sbaglia la staccata e si sdraia. All'inseguimento di Pecco ora ci sono le Aprilia di Aleix Espargaró e Maverick Vinales. Altra caduta per Joan Mir, ritiro anche per Alex Marquez (problema tecnico)