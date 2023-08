In condizioni di pista umida a stampare il miglior giro nel warm up è stato ancora una volta Marco Bezzecchi, che chiude in 2'10''207 davanti ad Alex Marquez e Di Giannantonio. Quinto tempo per Bagnaia, che sembra aver messo alle spalle l'opaca Sprint di sabato. Ancora in difficoltà Quartararo, Aprilia decide di non prendersi rischi in vista del GP. I RISULTATI