Lo spagnolo (Speed Up Factory) vince la gara di Moto2 e all'arrivo l'eccesso di gioia forse gli provoca un brutto scherzo: frana a terra con la sua moto poco prima di parcheggiarla per andare sul podio. Ma l'euforia è tale che si rialza subito per andare ad abbracciare i componenti del team. Il Motomondiale torna nel weekend del 20 agosto in Austria: tutto come sempre live su Sky e in streaming su NOW



LA GARA DELLA MOTO2 A SILVERSTONE