Aldeguer conquista la sua prima vittoria in Moto2 a Silverstone, precedendo Canet e Acosta: lo spagnolo, con il 3° posto, si prende la leadership del Mondiale ai danni di un Tony Arbolino in difficoltà e solamente decimo al traguardo

“Un progetto partito quando lui aveva quindici anni. Portarlo al mondiale e vederlo vincere anche qua è una grande soddisfazione”. Luca Boscoscuro è persino più felice di Fermin Aldeguer, il pilota della sua scuderia che a 18 anni e 4 mesi è diventato il terzo vincitore di Moto2 più giovane di sempre. Una vittoria di talento e di cuore, arrivata al termine di un week end da protagonista. In gara lo spagnolo di Murcia, s’è misurato con talenti del calibro di Aron Canet e del suo concittadino Pedro Acosta. Una volta al comando s’è involato con un ritmo indiavolato, finendo per stabilire il record della gara al penultimo giro.

“Lui è un ragazzo speciale. E molto giovane” ha aggiunto il tram manager veneto coccolandosi con gli occhi il suo campioncino che fa coppia in squadra con un altro giovane talento, Alonso Lopez, 22 anni ancora da compiere, protagonista mancato della gara inglese, caduto all’ottavo giro dopo dopo un’ottima partenza e dopo aver

combattuto per le prime posizioni. Acosta è stato lo spettatore privilegiato di questo duello tutto spagnolo a cui ha partecipato anche Canet, molto determinato, ma condizionato da un errore iniziale quando ha superato Aldeguer in regime di bandiere gialle (per la caduta di Dixon); con un certo ritardo rispetto all’episodio gli è stato imposto di cedere una posizione.

Protagonista atteso ma mai entrato in gara è invece stato Arbolino che da quarto è subito passato settimo al quarto passaggio, per un suo errore, e da lì in poi è andato progressivamente sempre più indietro, chiudendo la corsa al decimo posto. Prima del via Tony aveva 8 punti di vantaggio su Acosta, salito sul podio al terzo posto, adesso il milanese ne ha due da recuperare. Ma il titolo è un discorso riservata a loro, visto che il terzo in campionato, Dixon, è staccato di 52 punti.