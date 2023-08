Finisce al 5° giro il GP di Gran Bretagna di Marco Bezzecchi: il pilota del Team VR46, scattato dalla pole, va lunghissimo in staccata alla Curva 15 e scivola nella sabbia mentre era al secondo posto, incollato a Pecco Bagnaia. Un brutto colpo per la lotta nel Mondiale per l'italiano

