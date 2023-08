Lutto nel mondo del motociclismo. A 46 anni è morto Mirko Giansanti, ex pilota e Sporting Director di Yamaha GRT in Superbike, affetto da tempo da una malattia incurabile. Figlio dell'ex pilota professionista Fosco Giansanti, Mirko ha corso nel motomondiale dal 1996 al 2005 prima in classe 125 e, nell'ultima stagione, in 250. Dopo il debutto nel Gran Premio d'Italia 1996 grazie a una wildcard con il team Pileri, Giansanti ha collezionato 12 podi in carriera (il 1998 l'anno migliore, chiuso al 6° posto nella classifica piloti).