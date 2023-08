A Spielberg si è svolta la conferenza stampa del GP Austria. Bagnaia: "Conosciamo il potenziale della Ducati su questa pista, pensiamo di poter avere un vantaggio qui". Aleix Espargaró: "Questo circuito è complicato per me, sarà un bel banco di prova per vedere quanto siamo cresciuti". Martin: "Red Bull Ring tra i miei preferiti, lotterò per le prime posizioni". Domenica 20 agosto la gara della MotoGP in diretta alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

