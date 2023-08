motogp

La Ducati di Bagnaia scatterà in pole nel GP Austria, in prima fila anche l'Aprilia di Vinales (2°) e la KTM di Binder (3°). Bene Marini al 6° posto, proprio davanti al compagno di squadra Bezzecchi (7°). In top ten anche Quartararo (9°). Aleix Espargaró deve accontentarsi dell'undicesima casella, alle sue spalle c'è Martin (12°). Ecco la griglia di partenza, valida sia per la Sprint Race, sia per il Gran Premio di domani alle 14 LIVE su Sky GP AUSTRIA, LA SPRINT IN LIVE STREAMING