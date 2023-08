Impresa di Vietti: regala alla Fantic la prima vittoria nel Motomondiale, ritorna sul podio dopo Barcellona 2022 e firma il suo quarto successo in Moto 2. Ma soprattuto sconfigge un Acosta che tra prove e qualifiche sembrava poter fare un altro sport. Lo spagnolo partito in testa s’è messo solitario al comando di una gara che ormai s’era messo in tasca. Ma il piemontese ha ribaltato i pronostici, recuperando un decimo alla volta, sistemando prima Dixon, poi Ogura per mettersi infine a caccia del campione della Ktm. Al tredicesimo passaggio l’ha preso, passato e quindi tenuto dietro fino al traguardo. Acosta ha provato a riprendersi il comando, ha quasi sfiorato l’incidente, ma poi ha ceduto. Vietti ne aveva di più: sempre composto, pulito nelle staccate e nelle traiettorie, padrone della situazione, mentre Pedro mostrava i primi segni di un cedimento delle gomme. "Una delle mie vittorie più importanti. Dalla seconda parte della stagione scorsa, fino a oggi, è stato un periodo molto difficile", il primo commento del pilota Fantic.