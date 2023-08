Deniz Oncu vince la gara della Moto3 al termine di un ultimo giro spettacolare in Austria, 2° Holgado, 3° Sasaki, 6° Rossi. Gran finale alle 14 con la top class: tutto in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Holgado-Sasaki, gomito a gomito, ma alla fine la spunta Oncu. Deniz l'astuto. Bravo a infilarsi all’ultima curva nel duello tra lo spagnolo e il giapponese. Si potrà discutere sulla strategia degli ultimi due giri di Sasaki (ha attaccato troppo presto?), che ha offerto la scia più volte a Holgado e spazio per infilarsi all’interno. Oncu li ha tenuti nel mirino è ha sfruttato la maggiore velocità in uscita dall’ultima curva, infilando una traiettoria pulita mentre gli altri due sgomitavano. “All’uscita dell’ultima curva ho sbagliato, non volevo toccare Holgado o rischiare di finire sul verde…” la spiegazione di Ayumu. Oncu l’ha spuntata per soli 5 millesimi al foto finish, sul leader del campionato. Per il pubblico un finale spettacolare, combattuto con l’aggiunta di Vejer che ha mancato il podio per un’inezia. In una gara che non ha offerto grandi duelli fino alle battute finali, l’arrivo ha ripagato l’attesa.