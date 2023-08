I marchi del sol levante rischiano la grande disfatta: in occasione del prossimo Gran Premio di Catalogna, se Honda o Yamaha non vinceranno, sarà il peggior digiuno per il Giappone degli ultimi 50 anni

È la resa dei conti per i marchi giapponesi. In un circuito in cui hanno vinto 26 volte su 31, sono praticamente obbligati al successo per evitare un digiuno epocale. Partiamo con le buone notizie: la Yamaha ha vinto qui 14 volte, l’ultima l’anno scorso con Quartararo, e la Honda ha vinto in 11 occasioni, quindi se non qui, quando potrebbero tornare alla vittoria? Certo, il periodo non è facile -e qui arrivano le brutte notizie- perché nelle ultime 7 gare nessuna vittoria ha arriso ai marchi del sol levante. 7 gare di digiuno possono sembrare poche, ma per la nazione che ha monopolizzato gran parte degli ordini d’arrivo degli ultimi 40 anni, è un valore drammatico. Facciamo solo un piccolo passo indietro, ripensando al Red Bull Ring, la gara appena disputata, diventata terreno di caccia Ducati. Ebbene, quando si arrivò (di nuovo) qui per la prima volta nel 2016 e vinse la suddetta Ducati, le 100 (sì cento, non è un errore di battitura) gare precedenti erano state vinte solo dalle suddette Honda e Yamaha…

Ma stiamo divagando: torniamo all’emergenza attuale: 7 gare di digiuno. Certo, si era verificato anche l’anno scorso, da Assen a Buriram, ma se Honda o Yamaha non vinceranno in Catalunya, sarà il peggior digiuno per il Giappone degli ultimi 50 anni. Correvano infatti i mondiali 1973 e 1974: da Opatija 1973 a Clermont Ferrand 1974 ci fu l’ultimo digiuno da 8 gare per i marchi giapponesi. Il terzo di sempre per loro da quando hanno cominciato a vincere, con Jim Redman (Honda) ad Hockenheim nel 1966: