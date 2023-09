Prima pole in Moto3 per il 19enne spagnolo che a Barcellona scatterà davanti a Oncu e Kelso, 5° Bertelle, 8° Nepa, 11° Holgado, leader del Mondiale. La gara è in diretta domenica 3 settembre alle 11 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

La delusione di Masia, la gioia di Ortolà che firma la sua prima pole in Moto3. Dopo aver passato Alonso lo spagnolo che fino a quel momento navigava in settima posizione ha trovato la scia giusta per passare in testa. La felicità del suo team (Angeluss): "Finalmente, anche se la pole conta poco in queste gare - spiega Alessandro Tonucci -, ma lui è a posto per la gara". Masia s'arrabbia con Ricky Rossi che lo tallona insieme ad Alonso, aveva la velocità lo spagnolo del Team Leopard (facce scure al suo box al termine delle qualifiche), aveva il miglior tempo fino a 3 minuti dalla chiusura, ma il gioco delle scie ha rimescolato tutto. I piloti sono tornati in pista tutti insieme e a quel punto il caso, la fortuna, l'astuzia come sempre giocano un ruolo primario. Jaume partirà dalla seconda fila con il quarto tempo. In una gara lunga e un rettilineo infinito, il pronostico resta comunque aperto. Può consolarsi Masia, perché il leader del mondiale scatterà ancora più indietro. Daniel Holgado non ha brillato, s’era visto fino a quel momento, e sulla schieramento di partenza il pilota del team Ajo KTM, scatterà dall’undicesima casella.