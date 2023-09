Vinales ha chiuso al terzo posto la Sprint dopo aver cercato nei giri finali l'assalto a Bagnaia: "E' stata una bella lotta, essere primi e terzi è incredibile - in riferimento al successo del suo compagno di box in Aprilia, il capitano Aleix Espargaró -. La nostra strada è lunga ma vogliamo ancora migliorare". Domani la gara alle 14 in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

"È stata una bella lotta con Bagnaia". E che lotta. Nei giri finali della Sprint, col collega Aprilia Espargaró ormai lanciato verso la vittoria e lui a tallonare il campione in carica Pecco, che poi ha avuto la meglio. "Noi comunque abbiamo fatto un gran lavoro - prosegue Viñales -, chiudere primo e terzo è incredibile. Da quando sono in Aprilia è tutto in crescita". Sempre al lavoro provando a migliorarsi giorno dopo giorno: "E' stato un risultato importante per noi e per l'azienda, vogliamo ricordare e dedicarlo al nostro presidente". La dedica è, ovviamente, per Roberto Colaninno, scomparso lo scorso 19 agosto a 80 anni, era il Presidente e Amministratore Delegato di Piaggio, gruppo che controlla tra le altre anche l'Aprilia. "Ora dobbiamo continuare come stiamo facendo, siamo molto concentrati sul progetto. È una strada lunga ma tutti ci teniamo e tutti ci aiutiamo. Personalmente devo ancora migliorare, di margine ce n'è ancora, soprattutto sul set up della moto".