Bagnaia perfetto nelle qualifiche del GP Barcellona: ha conquistato la pole, firmando anche il nuovo record della pista con 1:38.639. Alle sue spalle ci sono tre Aprilia: 2° Aleix Espargaró, 3° Oliveira, 4° Vinales (per la prima volta nella storia la casa di Noale porta 3 moto nelle prime 4 posizioni). Per la Ducati si tratta della 80^ pole in top-class, la 9^ quest'anno. Sprint alle 15, domani la gara alle 14, tutto in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE