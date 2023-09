In attesa di portarvi in pista a Misano per il weekend del GP di San Marino e della Riviera di Rimini Sky vi conduce a Tavullia per una serata dedicata a Valentino Rossi, a cui saranno consegnate le chiavi della città. Appuntamento stasera, giovedì 7 settembre, alle 20.30 sul canale 208

A Misano c'è grande attesa per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dall'8 al 10 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW, ma prima di scendere in pista Sky vi porterà a Tavullia per un appuntamento da non perdere. Stasera alle 20.30, infatti, sul canale 208 ci sarà "Tavullia Vale", la cerimonia di consegna delle chiavi della città a Valentino Rossi. Oltre al 'Dottore', grande protagonista della serata, saranno presenti tutti i piloti della sua Academy VR46 e tanti altri ospiti del mondo dei motori e dell’intrattenimento. L’evento si terrà nella piazza principale di Tavullia e sarà condotto da Guido Meda, Vera Spadini e Mauro Sanchini.